ロサンゼルス地域で１月に発生した「パリセーズ火災」の火炎を見つめる消防士/Apu Gomes/Getty Imagesロサンゼルス（ＣＮＮ）今年１月に米カリフォルニア州ロサンゼルス地域で発生して十数人の死者を出した大規模火災に関連して、検察は８日、フロリダ州に住む２９歳の男を逮捕したと発表した。南カリフォルニア米連邦検察によると、逮捕されたのはジョナサン・リンダークネヒト容疑者（２９）。ロサンゼルス地域で１月に発生した