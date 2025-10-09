【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】物議の判定！神田が倒されるもPKなしU-20日本代表は日本時間10月9日、U-20ワールドカップのラウンド16でU-20フランス代表と対戦。延長後半にPKを決められベスト16敗退となった。グループステージの3試合は日本史上初となる大会3連勝に加え、全てクリーンシ