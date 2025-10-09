東京・足立区の小学校で児童2人が同級生の水筒に睡眠導入剤を混入していたことが発覚し、驚きが広がっている。 区教育委員会によると、事件が起きたのは9月26日。児童2人は運動会の練習時間中、同級生の水筒を教室からトイレへ持ち出し、一方の児童が自宅から持ってきた睡眠導入剤「メラトベル」3袋ほどを混入したという。 これを目撃した別の児童がすぐに学習支援員へ報告したため、水筒の中身は持ち主の同級生が飲む前に処分さ