香川県庁 香川県が日本脳炎に感染しないよう注意を呼び掛けています。 日本脳炎ウイルスはブタなどの体内で増殖し、ブタを刺した蚊が人を刺すことで感染します。県が2025年9月に行ったブタの検査で、人に対する感染危険性の判断基準を超えました。 ウイルスを媒介するコガタアカイエカは日没後に活動が活発になるため、網戸などで蚊の侵入を防ぐとともに、外出時には長袖・長ズボンを着用し、虫よけスプレーを使用