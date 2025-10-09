東京時間10:05現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝19947.00（+2.00+0.01%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4043.20（-27.30-0.67%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先時間外で下落、中東リスク後退を受けて。東京金は昨日NY市場の上昇、円安傾向が支え