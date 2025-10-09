[10.8 U-20W杯決勝T1回戦 日本 - フランス]U-20日本代表が現地時間8日に行っているU-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦・フランス戦で2回リクエストを失敗し、延長戦に入るまではビデオ判定を求めることができなくなった。今大会では監督によるリクエストを受けてビデオ判定が行われる『フットボール・ビデオ・サポート(FVS)』が採用されている。VARに相当する常時映像を確認している審判員は不在のため、得点時を除いて