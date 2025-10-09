「ぼくたちん家」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。クリアファイル605円（税込）玄一、索、ほたるのビジュアルを使用したクリアファイルです。■サイズ：A4■素材：PP■原産国：日本【販売サイト・店舗】・日テレ屋（汐留店・東京駅店）・日テレ通販（日テレ屋web）・ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）・セブンネット商品の購入はこちらからアクリルキーホルダーにじモ660円（税込）日本テレビのお天気キャ