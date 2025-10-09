９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安となっている。 ８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円６９銭前後と前日に比べ８０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。欧州市場で一時１５３円００銭まで上伸したあとは上値が重くなったものの、ニューヨーク市場では１５２円９