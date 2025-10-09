ＦＦＲＩセキュリティが大幅高で５連騰となり２０１５年１２月以来約１０年ぶりの高値を更新した。今週７日の取引時間中に１万円大台ラインを突破し、１万２０円の最高値をつけた後いったん利食われたが、きょうは再び買い直され一時５８０円高の１万１４０円まで駆け上がった。サイバーセキュリティー専業で標的型攻撃に特化した純国産ソフト開発で強みを持ち、高市トレードではシンボルストックの一角を担う