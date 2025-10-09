ペルセウスプロテオミクスが堅調推移。同社は８日の取引終了後、疾患や代謝研究に利用可能な「抗Ｓ１ＰＲ３抗体」の販売を開始したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。細胞増殖や血管新生、免疫応答などに関与すると知られているＳ１ＰＲ３（スフィンゴシン－１－リン酸受容体３）は、炎症性疾患やがんの治療薬標的として注目されている。今回発売した抗体はＳ１ＰＲ３の立体構造に基づく認識特性を持