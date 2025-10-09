横浜FCは8日、同日にニッパツ三ツ沢球技場で行われたルヴァンカップ準決勝第1戦・サンフレッチェ広島戦(●0-2)後、SNSで同クラブ所属選手や家族近親者に対する誹謗中傷が確認されたと報告した。クラブは公式サイトで「内容は極めて悪質なものであり、クラブとして決して看過することはできません」と指摘。「今後はJリーグをはじめとした関係各所と連携し、法的措置も含めた適切な対応を取ってまいります」と表明している。