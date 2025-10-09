木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ゴルフ練習場でスイングをする姿を公開した。 【動画】木村拓哉が美しい“ゴルフスイング”／【画像】後輩たち（宮舘涼太＆向井康二＆茺田崇裕）とゴルフを楽しむ木村拓哉 ■しなやかなスイングからガッツポーズ！久々のゴルフを満喫する木村拓哉 動画では、アドレスからフィニッシュまでの一連のスイングが丁寧に映されている。姿勢を正し、集中した面持ちでボールを見