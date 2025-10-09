【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン2026』の課題曲を制作。このたび、楽曲を使用したショートバージョンのダンス動画が公開された。 ■『LOVEダン 2026』応援サポーターの4人も出演 今回で3年連続開催となる、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン』は、ひとつの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し、「高校No.1