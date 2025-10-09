◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦カブス4―3ブルワーズ（2025年10月8日シカゴ）カブスは8日（日本時間9日）、ブルワーズとの地区シリーズ第3戦に4―3で逆転勝ちし、通算1勝2敗とした。「4番・一塁」で先発出場したカブスの鈴木誠也外野手（31）は3回に左中間二塁打を放つなど4打数1安打だった。鈴木は「場所が変われば流れも変わると思いますし、もう失うものはない。圧力をかけられているという状況なので、もう思い切っ