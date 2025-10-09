◆米大リーグ地区シリーズ第４戦ヤンキース―ブルージェイズ（８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズが８日（日本時間９日）、ヤンキースとの地区シリーズ第４戦、６回表まで２―１でリード。その裏、ブルージェイズのシュナイダー監督は左腕ラウアーに無走者にもかかわらず、前夜に続いてジャッジの敬遠を指示。ラウアーは続く左打ちのベリンジャーを左直に抑え込んで役目を果たした。続