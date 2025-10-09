トランプ米大統領が8日（現地時間）、イスラエルとパレスチナの武装組織ハマスが「ガザ和平構想」第1段階に合意したと明らかにした。トランプ大統領はこの日、SNSトゥルース・ソーシャルに「イスラエルとハマスが我々の和平計画第1段階にともに同意したという事実を誇りを持って知らせる」と投稿した。続いて「これは強力かつ持続的で永久的な平和に向かう最初の段階であり、すべての人質がまもなく（very soon）解放され、イスラ