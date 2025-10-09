CAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2025年10月8日(水)より公式オンラインストアにてクリスマス限定ラスクの予約受付を開始しました。パッケージ・中身のラスク共に、2025年だけの特別デザインで登場する、毎年完売必至の人気スイーツです。 CAFE OHZAN(カフェオウザン) 2025年クリスマス限定ラスク 予約開始日：2025年10月8日(水)発売日：2025年11月1日(土)より順次予約場所：CAFE OHZAN公式オンラインストア 20