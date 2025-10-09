Gi-FACTORYは、大型野外グルメイベント『全肉祭』を2025年10月18日(土)と10月19日(日)の2日間、和歌山県和歌山市の和歌山城砂の丸広場にて開催！畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとした、西日本最大級の野外グルメイベントです。 第16回 全肉祭 in 和歌山 日程：2025年10月18日(土)〜10月19日(日)時間：10:00〜21:00会場：和歌山城砂の丸広場 (和歌山県和歌山市一番町)店舗数：約60店舗