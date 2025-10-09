創業六十余年のとんかつ専門店「かつ吉」にて、季節限定メニュー「鳥羽安楽島産かきフライ」が2025年10月8日(水)より販売中です。毎朝豊洲市場から届く新鮮な三重県鳥羽安楽島産の生牡蠣を使用した、約60年間愛され続ける冬の名物です。 かつ吉 季節限定「鳥羽安楽島産かきフライ」 価格(税込)：・単品(1個) 600円・定食(3個) 2,400円・定食(4個) 3,000円※定食にはご飯、赤出汁、お漬物、キャベツの千切りサラダ