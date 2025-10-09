３日、ウランハダ火山で宇宙服を着て写真撮影する観光客。（フフホト＝新華社記者／哈麗娜）【新華社フフホト10月9日】中国内モンゴル自治区ウランチャブ市チャハル右翼後旗の烏蘭哈達（ウランハダ）火山群は国慶節と中秋節が重なった連休（1〜8日）中、前売り券が何度も完売し、入場制限が必要になる盛況ぶりを見せた。同火山群は北京からわずか380キロの場所に位置し、同自治区で最も人気の観光地の一つとなっている。約260