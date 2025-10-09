九重味淋が、新商品「だし香る万能蜜」を2025年10月19日に発売します。「みりんの代用」を探す消費者の声に応え、みりんの蔵元が自ら開発した、だしが香る新しい万能調味料です。 九重味淋「だし香る万能蜜」 価格：977円(税込)発売日：2025年10月19日(日)内容量：200ml販売場所：九重味淋「ECオンラインショップ」賞味期限：12ヶ月 「みりんの代用になる商品が欲しい」という消費者の声に応え、安永元年創業