【新華社武漢10月9日】中国湖北省では国慶節と中秋節に伴う大型連休（1〜8日）中、電力作業員に加えてスマートロボットも当直の監視チームに加わっている。同省黄石市迎賓大道の充電ステーションでは、身長130センチの人型ロボットがドライバーに対し、駐車や待機の誘導を整然と行っていた。ロボットは当初、歩行など基本的な機能しか備えていなかったが、知識ベースの構築や自律プログラムの入力により、現在はキャビネットを