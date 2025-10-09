JR新大阪駅・在来線の東改札を出たところに、「Wpc.（ダブリュピーシー）」初の傘を販売する「自動販売機」が設置されたのを、ご存じですか？ラインナップは、晴雨兼用の折りたたみ傘で、価格は1本あたり税込4000円ほどです。傘がなくて困った…でもどうせ買うならビニール傘じゃなくて、いつでも持ち運べる折りたたみ傘がいい！そんな願いをかなえてくれる救世主が現れましたよ。「Wpc.」の自動販売機がJR新大阪駅改札外に登場！