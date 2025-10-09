北朝鮮の朝鮮労働党創建80年の記念行事に出席するため、平壌に到着したロシア政権与党「統一ロシア」のメドベージェフ党首（左）＝8日（タス＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党創建80年となる10日の記念行事に出席するため、ロシア政権与党「統一ロシア」のメドベージェフ党首（前大統領）が訪朝。ロシアメディアが8日報じた。ベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長も9日に到着。中国の李強首相も同日到着する見通し