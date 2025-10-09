政治アナリストの伊藤惇夫氏が８日、読売・日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」に出演。自民党と公明党が連立合意に至らなかったことについて言及した。自民党の高市早苗新総裁と公明党の斉藤鉄夫代表は７日に連立合意に向けて会談したものの、異例の持ち越しとなった。斉藤代表は会談後、靖国神社をはじめとする歴史認識の問題、過度な外国人排斥の問題については合意を得られたものの、政治と金の問題については両者の溝