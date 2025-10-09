「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース−ブルージェイズ」（８日、ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が六回１死走者無しの場面で申告敬遠された。これには本拠地のファンから特大のブーイングがわき起こった。１点を追う六回、ジャッジが打席に入るとブルージェイズベンチは申告敬遠を指示。１点差で同点の走者を無条件で出す異例の作戦だった。本拠地のファンからは強烈なブーイングが沸き起こり、騒然