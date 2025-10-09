「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの奥さま達で構成されるドジャーワイブスのインスタグラムが更新され、恒例の集合写真がアップされた。大谷翔平投手の妻・真美子さんは珍しく中腰で笑みを浮かべて集合写真に収まった。フィラデルフィアでの２連戦は不在だったが、本拠地に戻り、球場に駆けつけた。ポストシーズンに入り、毎試合で集合写真をアップしている奥様たち