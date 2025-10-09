「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月2日（木）〜10月8日（水））注目した数字をご紹介します。24％増ジーニアススポーツ、2Q売上が24％増スポーツデータ広告の需要拡大スポーツデータ企業ジーニアススポーツ（Genius Sports）は、2025年第2四半期の収益が前年同期比24％増の1億1870万ドル（約177億5000万円）に達した。NFLの一部出資を受ける同社は、放映権保有者やベッティング企業だけでなく、ナイキや