Netflix（ネットフリックス）人気アニメ映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」で劇中の3人組ガールズグループ「ハントリックス」のルミ、ミラ、ゾーイを演じる歌手のイ・ジェ、オードリー・ヌナ、レイ・アミの3人が米人気トークショーに出演し、劇中歌で大ヒット中の「Golden（ゴールデン）」をライブで披露した。韓国メディアが報じた。3人は米国NBC人気トークショー「The Tonight Show Starring Show Jimmy Fallon」に出演