8日夕方、秋田市桜台の公園で1頭のクマが目撃されました。近くには小学校や中学校がある場所で、警察が住民に注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと8日午後6時20分ごろ、秋田市桜台一丁目の公園に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを、10代の女性が自宅の中から目撃しました。近くの民家までは約20メートルで、300メートルほどの場所には桜小学校や桜中学校があります。警察が住民に注意を呼