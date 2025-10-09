「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作、劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』が10月17日(金)より全国公開される。2025年に生誕20周年を迎える「牙狼＜GARO＞」シリーズ。本作では、「牙狼＜GARO＞−月虹ノ旅人−」(2019)から約6年ぶりに、シリーズ原作者である雨宮慶太が監督・脚本を務める。本作の主人公である魔戒騎士・冴島大河は「牙狼＜GARO＞」(2005)の主人公・冴島鋼牙の父としてシリーズに度々登場し、熱戦を繰り広げた。その雄々しい