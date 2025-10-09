自民党の新総裁となった高市早苗氏の「働いて働いて働く」という馬車馬宣言が波紋を呼んでいる。ジャーナリストの池田和加さんは「自ら『捨てる』と言い切ったワーク・ライフバランスの高市さんの発言は悪気がなかったのは理解できるが、やはり迂闊だったと言わざるを得ない」という――。写真＝共同通信社自民党の新執行部が発足し、党本部での写真撮影を終えた高市早苗総裁（手前）と麻生太郎副総裁＝2025年10月7日、東京・永田