ホテルの宿泊代などとして政務活動費を不正に使用していた元兵庫県議が全額を返還しました。兵庫県議会の関係者によりますと、自民党会派に所属していた松井重樹元議員は、「翌日に県庁職員と面会するため」とウソの申請を繰り返し、過去５年間で約１００回にわたりホテルの宿泊代などとして、政務活動費１８０万円あまりを不正に使用していたということです。松井元議員は実際には面会予定がない職員の名前を使用していたこ