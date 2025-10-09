預かっていた和解金約１７００万円を着服したとして、大阪の弁護士が懲戒処分を受けました。１年間の業務停止の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する牧尚人弁護士（５０）です。弁護士会によりますと牧弁護士は２０２１年と２０２４年、交通事故や飲食店での暴行事件で被害者２人から損害賠償請求の代理人として委任を受けたものの、和解金約１７００万円をウソの説明をするなどして着服し、事務所経費や生活費など