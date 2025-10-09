ゴールを決めて喜ぶクリスティアノ・ロナルド選手/Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket/Getty Images（ＣＮＮ）ポルトガル出身のサッカー界のスーパースター、クリスティアノ・ロナルド選手（４０）がサッカー選手として史上初の「ビリオネア（資産１０億ドル＝約１５００億円）」となった。米ブルームバーグ通信が伝えた。レアル・マドリードやマンチェスター・ユナイテッド、ユベントスで活躍したロナルド選手は、すでに現役