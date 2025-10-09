自民党の新役員が台湾を訪問です。自民党の古屋選挙対策委員長ら、超党派の「日華議員懇談会」のメンバーおよそ30人がけさ、台湾に向けて羽田空港を出発しました。古屋氏らは現地で、記念行事への参加や頼清徳・総統との会談などを予定しています。一方、議連幹部の木原前防衛大臣は、高市氏が総理に就任した場合に官房長官に起用する意向であることなどから、今回の訪問は見送りました。