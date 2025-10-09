DA PUMPのTOMO（44）が9日までに（X旧ツイッター）を更新。第1子誕生を報告した。TOMOは「昨年、人生のパートナーが出来てから時が経ち、今春新しい家族を迎えることができました。落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと考え、この度ご報告させて頂きました」と説明。「現在母子共に健康で、絶賛子育て奮闘中です」と近況を報告し、「2人で協力し楽しみながら育てていければと思いますので、皆様も是非成長を見守って頂け