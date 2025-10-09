「日本古書通信」 「古本屋と読者を結ぶ趣味と実益の雑誌」とうたう月刊誌「日本古書通信」が、今年１２月号で終刊となる。１９３４（昭和９）年の創刊から９１年間、通巻１１５７号だ。古書店の目録に加え、古書をめぐる随筆や研究を載せてきた。柳田国男や金田一京助も書き、連載をしたのは斎藤昌三、柴田宵曲（しょうきょく）、森銑三や青木正美、出久根達郎、岡崎武志ら各氏。小金井喜美子『鷗外の思い出』や小田