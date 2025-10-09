人気グループ「ＤＡＰＵＭＰ」のメンバー・ＴＯＭＯが９日までに、第１子誕生を報告した。インスタグラムで「大切なご報告です」とし、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様へＤＡＰＵＭＰＴＯＭＯから大切なご報告になります。いつも温かい応援ありがとうございます。昨年、人生のパートナーが出来てから時が経ち、今春新しい家族を迎えることができました」と公表。「落ち着いたタイミングで皆様にご報告出来ればと