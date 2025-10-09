世界的映画スターのカトリーヌ・ドヌーヴが、日本を舞台にした映画に主演する。この言葉に心躍らぬ映画ファンはいないだろう。それが、10月10日から先行公開となる『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』だ。来日したフランス人歌手クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、突然の死を迎える。死後の世界をさまよっていたクレアは、同じく死を迎えた日本人ユウゾウと出会い、ユウゾウの遺言を果たそうとする息子ハヤト（竹野内豊）