佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「散歩の日」 10月9日は「てくてく」の語呂合わせから「散歩の日」に制定されています。8日は雲が多く、にわか雨もありましたが、9日は広い範囲で秋晴れで、お散歩日和になりそうです。 「台風進路図」 日本付近には台風22号と台風23号が発生していて、“ダブル台風”となっています。午前7時現在、台風22号は伊豆諸島付近にあり、伊豆