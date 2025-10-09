YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。▼お兄ちゃんの隠しもん今から45年ほど前、大阪市内にある大和川のすぐ近くで幼年時代を過ごしていた玉秀斎でしたが、ある日突然、いつも仲良くしてくれるお兄ちゃんが隠したものがありました。「あれは一体、なんやろう？」