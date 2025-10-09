9日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝152円台後半で取引された。午前10時現在は前日比17銭円安ドル高の1ドル＝152円73〜75銭。ユーロは29銭円安ユーロ高の1ユーロ＝177円72〜76銭。自民党の高市早苗総裁が掲げる積極財政が実施されれば財政が一段と悪化するとの懸念から、円を売ってドルを買う動きがやや先行した。市場関係者は「高市総裁関連の材料はいったん出尽くしており、次のイベントを待っている投資家も