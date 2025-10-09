私は会社員のアカリ（35歳）。夫のアキラ（40歳）と結婚して息子（7歳）と娘（5歳）がいます。3年ほど前、私たちは義実家での同居をはじめました。しかし夫はそれ以来、私に対して威圧的な態度を取るようになったのです。今日は義父のケアマネジャーさんへの相談に同行し、認知症がすすんだ義母の施設入居を検討することになりました。それを聞いて激怒した夫は、私が仕事を辞めて自宅で介護をしないのなら、「離婚だ！」と怒鳴っ