8日夜、横手市の中心部でクマの目撃が相次ぎました。横手警察署の調べによりますと8日午後8時半ごろ、横手市上内町の横手川の河川敷にクマ1頭がいるのを、60代の女性が自宅の中から目撃しました、外からうなり声が聞こえ、窓越しに外をのぞいたところ体長約1メートルのクマがいたということです。目撃地点から約400メートルの場所には横手南小学校があります。また、午後10時10分ごろには、クマの目撃情報を受けて警戒