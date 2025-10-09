2020年に長女、2025年3月には次女を出産した菊地亜美さん。タレントとしてはもちろん、今はふたりの娘さんのママとしても奮闘中です。今回お話を伺うのは、二度の出産について。その違いがその後の仕事復帰にも影響を与えたといいます。自然分娩と無痛分娩のどちらも体験。人生経験が豊かになりました──下の娘さんは今、生後5ヶ月。出産の記憶も新しいと思うのですが、ひとり目とふたり目で、出産に違いはありましたか？菊地亜美