福岡県警朝倉署は9日、筑前町で最近、突然民家をを訪れ「屋根の留め金が外れている」「無料でいいので屋根を見せてください」などと言ってくる不審なリフォーム業者の訪問事案が発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「取引に関して不審点があれば警察やお住まいの消費生活センターに相談する。身に危険を感じたらすぐに110番通報する。申し込みや契約はすぐに締結せず、修理の必要性等についてはご家族に相