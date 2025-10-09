＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇8日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞1年前にツアー初優勝を挙げた大会は特別なもの。佐藤心結はその想いに加え、富士の麓に未来への期待も抱いて戻ってきた。「あれからもう1年…早く感じました」。優勝を決めた大会は、ピンポジションなども鮮明に覚えている。「連覇を目指していきたい」。力もこもる。【写真】4年前…渋野日向子らと激闘を繰り広げたここは、特に