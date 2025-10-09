株式会社イオンスポーツから地クラブブランド「GINNICO」に新作パターのアナウンス。「一度打てば忘れられない。グリーンで差がつくハマる打感。地クラブGINNICOから、最高級ステンレス削り出しの『チルアウト』パターが新登場」と、同社。【画像】ミッドマレット?クランクネックの構えた顔と、他3種類のネックを付けた顔の比較GINNICOらしいストリート＆パンクの魂を宿し、今回はメキシコの祝祭から着想を得た「シュガースカルデ