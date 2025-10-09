＜ビュイックLPGA上海初日◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、ポイントランキング上位者のみが出場できる秋のアジアシリーズが開幕。その第1戦となる中国の戦いは、午前9時00分に第1ラウンドがスタートした。《写真》山下美夢有&竹田麗央は同じアイアンを使用していた！日本勢は6人が出場している。アウト第1組目の畑岡奈紗は、1番パー4で20メートルから3パットを喫しボギー発進